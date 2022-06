Esta sexta-feira, 17 de junho, as princesas europeias reuniram-se para a celebração do 18.º aniversário da princesa Ingrid da Noruega, a filha mais velha da rainha Mathilde e do rei Philippe da Bélgica.

O evento de gala decorreu no palácio em Oslo, depois de ter sido adiado por causa das medidas da pandemia.

Foram vários os membros das famílias reais que marcaram presença na celebração.

Uma das convidadas foi a filha mais velha da rainha Mathilde e do rei Philippe da Bélgica, a princesa Elisabeth.

A princesa Catharina-Amalia, filha mais velha de Maxima da Holanda e do rei Willem-Alexander também não faltou.

