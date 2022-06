Esta sexta-feira, 17 de junho, Kate Middleton surpreendeu ao surgir em Ascot, para assistir às famosas corridas de cavalo na companhia do marido, o príncipe William.

Este é um evento bastante famoso entre os membros da família real britânica, cujo protocolo em termos de visual é mais rígido e clássico.

Em todas as ocasiões, a duquesa de Cambridge tem brilhado com as escolhas mais elegantes e deslumbrantes.

Veja na galeria os looks dos anos em que Kate foi a Ascot.

