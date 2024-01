Voltar ao trabalho e à rotina após as férias de Natal pode ser difícil e nem mesmo a realeza está imune a isso.

Basta olhar para o momento insólito que teve como protagonista a princesa Victoria da Suécia, que lutou para não adormecer durante um discurso de Volodymyr Zelensky, num evento oficial no qual participou há poucas horas no seu país.

A herdeira do trono sueco, conhecida pela sua espontaneidade, participou com o pai, o rei Carlos Gustavo, e o marido, o príncipe Daniel, na inauguração da Conferência Nacional Anual de Defesa, que ocorreu na cidade de Sälen, localizada no sudoeste da Suécia.

Num vídeo publicado pelo jornal sueco Aftonbladet pode ver-se a princesa, de 46 anos, a tentar manter os olhos abertos enquanto os presentes no evento ouviam o discurso do presidente ucraniano. Veja o momento no vídeo abaixo.