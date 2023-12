A rainha Rania da Jordânia, que é de origem palestiniana, continua a ser voz ativa para denunciar a situação vivida pelos habitantes da Faixa de Gaza desde o início do último conflito armado entre Israel e o Hamas.

A mulher do rei Abdullah II não deixou de exigir que os Direitos Humanos sejam respeitados pelos habitantes da região. No entanto, na última publicação na sua conta no Instagram, a rainha quis mostrar o importante papel de Salma, a sua filha mais nova, nesta guerra.

As Forças Armadas da Jordânia anunciaram há poucos dias que a princesa tinha participado num lançamento aéreo de fornecimentos médicos urgentes para o hospital de campanha da Jordânia na Faixa de Gaza.

Segundo este comunicado, esta foi a quinta entrega de paraquedas e destacou-se que a tripulação da Real Força Aérea do país lançou com sucesso caixas contendo medicamentos para garantir a continuidade das operações do hospital.

Na sua conta no Instagram, a rainha partilhou uma fotografia da filha devidamente uniformizada e mostrou-se orgulhosa. "Salma com os seus irmãos de armas da Real Força Aérea da Jordânia durante o quinto lançamento aéreo de suplementos médicos urgentes ao norte de Gaza. Que Deus vos abençoe a todos", escreveu a rainha.

