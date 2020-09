A princesa Martha Louise da Noruega reencontrou-se com o namorado, Shaman Durek Verrett, depois de seis meses afastados devido à pandemia da Covid-19. O companheiro fez-lhe uma surpresa a propósito do seu aniversário, celebrado esta terça-feira, dia 22.

"Adoro surpresas. E a melhor surpresa foi teres aparecido para o meu aniversário", afirmou Martha na legenda de uma fotografia de ambos, publicada no Instagram.

A filha dos reis Harald e Sonja confessou ainda que estarem meio ano afastados foi "desafiante", contudo, o casal conseguiu fortalecer ainda mais o amor que os une.

"Uma das principais coisas que esta pandemia me mostrou é que nós, humanos, somos mais resistentes do que pensamos e podemos prevalecer sobre qualquer coisa, mas é melhor quando temos os nossos entes queridos por perto", rematou.

