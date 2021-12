A princesa Leonor está a poucos dias de regressar a Espanha. A filha de Felipe e Letizia, que estuda atualmente no UWC Atlantic College, no Reino Unido, vai aproveitar o período de pausa escolar para passar a época natalícia junto da família real espanhola.

As aulas terminam a 10 de dezembro, adianta a revista Hola!, pelo que a princesa das Astúrias deve viajar para Espanha ainda no decorrer da última semana.

No entanto, apesar da sua aguardada visita, Leonor poderá este ano quebrar uma importante tradição de família.

A filha dos reis de Espanha poderá não estar presente no tradicional Dia de Reis, celebrado a 6 de janeiro. As aulas de Leonor iniciam a 5 de janeiro, uma vez que no Reino Unido não se celebra este dia, o que leva a crer que a princesa não acompanhará os pais e a irmã, Sofia, a casa do avô materno.

Tradicionalmente, a 6 de janeiro, os reis de Espanha e as duas filhas visitam Jesús Ortiz, pai de Letizia, para juntos comerem o tradicional bolo rei antes de abrirem os presentes de Natal. Em Espanha, manda a tradição, que as prendas apenas sejam abertas no Dia de Reis.

