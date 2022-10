A poucos dias de completar 17 anos, a princesa Leonor revela um gosto apurado no que diz respeito ao seu estilo.

Esta quinta-feira, 27 de outubro, a filha mais velha do rei Felipe VI e da rainha Letizia deslumbrou ao surgir com um visual cor de rosa num evento referente aos Prémios Princesa das Astúrias, celebrado no Auditório Príncipe Felipe de Oviedo.

O fato, conjugado com um top rendado preto e sapatos também rosa, conferiu à herdeira do trono espanhol um estilo mais formal e adulto.

A clutch, conforme revela a revista Hola!, foi emprestada por Letizia.

Leia Também: Já se sabe quando é que a princesa Leonor regressa ao Reino Unido