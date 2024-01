A princesa Leonor continuará a intensificar a sua formação na Academia Militar de Saragoça, depois de ter concluído com sucesso a época de exames. O seu regresso à atividade será gradual até 2 de fevereiro, data em que, juntamente com os colegas, passará por um novo período de instrução, que se prolongará até ao dia 9 do mesmo mês.

Durante esse período, os cadetes ajustarão a sua rotina à que é exigida no campo de treino. A restrição à utilização do telemóvel voltará a vigorar, assim como aconteceu durante um período semelhante pelo qual já passaram há alguns meses, e os superiores hierárquicos de Leonor limitarão tanto a sua utilização como o contacto com o exterior, garantindo assim total atenção às atividades físicas, que decorrerão em San Gregorio.

Os seus dias serão direcionados para exercícios táticos, práticas de manuseamento de armas, formações, treino físico, orientação em campo e situações simuladas de combate. Já as noites serão passadas em tendas de campanha.

De acordo com a revista Vanitatis, a herdeira do trono espanhol voltará a passar por períodos semelhantes a este ainda em mais duas ocasiões, de 11 a 22 de março e de 27 de maio a 7 de junho.

Leia Também: As primeiras fotos do treino militar da princesa Leonor na montanha