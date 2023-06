Kate Middleton nunca escondeu o seu amor pelo desporto, especialmente pelo ténis, por isso a princesa não escondeu o seu entusiasmo quando teve a oportunidade de jogar com uma das lendas da modalidade desportiva: Roger Federer.

A princesa, que é madrinha real do The All England Lawn Tennis and Croquet Club, juntou-se a Federer para celebrar o Wimbledon's Ball Boys and Girls (BBGs).

Num vídeo divulgado no YoiTube, a princesa visita o All England Club, tendo ouvido as experiências dos diversos atletas.

Siga o link

Veja ainda imagens da iniciativa na galeria.

Leia Também: Os visuais de Kate Middleton para a Royal Ascot ao longo dos anos