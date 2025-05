A princesa Eugenie visitou o Duke of Cornwall Spinal Treatment Centre, em Salisbury, Inglaterra, em nome da instituição de caridade Horatio's Garden.

Segundo o The Telegraph, o membro da realeza pediu um chá, "Earl Grey, fraco, sem leite e uma fatia de bolo de laranja e amêndoas".

Durante a presença neste evento solidário, acabou por partilhar ainda algumas curiosidades mais pessoais.

Eugenie é um membro da realeza cujo salário não é financiado pelos contribuintes, e trabalhar na galeria de arte Hauser & Wirth. É mãe de duas crianças, August, de quatro anos, e Ernest, de um, fruto do casamento com Jack Brooksbank.

"Acho que tenho um bom equilíbrio. Tenho um marido, uma equipa e projetos incríveis pelos quais sou apaixonada. Sentir-me-ia desconfortável se não estivesse a fazer o meu trabalho de caridade, a cuidar da minha família e a fazer o meu trabalho. Amo o que faço", partilhou em conversa com o The Telegraph, cita a People.

"A minha mãe sempre me ensinou que retribuir aos outros é a coisa mais importante da vida. Eu e a Beatrice [irmã de Eugenie] acreditamos nisso", acrescentou, referindo que cresceram a ver a família a "trabalhar arduamente", mencionando também a avó, a falecida rainha Isabel II.

Apesar de ter uma vida mais agitada, Eugenie destaca que a noite ideal é quando "chega a casa do trabalho, coloca os filhos no banho e não precisa de ir a mais lado nenhum". "É tão relaxante", afirmou, contando ainda que neste momento está a ver com o marido a série 'The White Lotus'.

Leia Também: Princesa Eugenie declara-se ao marido em dia especial: "O meu héroi"