Dia de festa no seio da família real britânica. O filho mais novo da princesa Eugenie, fruto do seu casamento com Jack Brooksbank, está de parabéns.

Esta quinta-feira, 30 de maio, o pequeno Ernest completa o seu primeiro ano de vida.

Na sua página de Instagram, a filha do príncipe André e de Sarah Ferguson assinalou a data com uma dedicatória.

"Um ano de ti, meu querido Ernest. Feliz aniversário! Amamos-te muito, especialmente o enorme sorriso que dás ao mundo… Ainda que sempre guardes um especial para a mamã", afirmou.

Recorde-se que Eugenie e Jack são ainda pais de August, de três anos.

