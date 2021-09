Sete meses depois de ter sido mãe pela primeira vez, a princesa Eugenie divulgou duas fotografias nunca antes vistas da sua gravidez.

A imagens foram registadas durante uma visita à The Queens Gallery, que terá ocorrido já na fase final da gestação.

A neta da rainha Isabel II, que estudou História e Literatura, participou num programa do canal Sky Arts e, juntamente com a historiadora Kate Bryan, falou sobre algumas das obras em exposição no Palácio de Buckingham.

Eugenie, recorde-se, foi mãe de um menino, August, em fevereiro. O bebé é fruto do casamento com Jack Brooksbank, com quem casou em outubro de 2018.

