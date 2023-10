A sobrinha de Carlos III publicou um vídeo com fotografias especiais do dia do seu casamento e revelou ainda um anova foto da família, onde se pode ver como cresceram os dois filhos.

O dia 12 de outubro será sempre de festa para a princesa Eugenie. Foi num dia como este, mas há cinco anos, que a filha mais nova dos duques de York subiu ao altar para dizer o 'sim' ao seu companheiro de longa data, Jack Brooksbank. Para assinalar este momento especial que viveram em 2018, a princesa partilhou esta quinta-feira, dia 12 de outubro, um pequeno vídeo onde revela diversas imagens inéditas do dia do casamento, assim como uma fotografia atual do casal. Na imagem os dois aparecem muito sorridentes na praia, com os dois filhos, August, de dois anos e meio, e Ernest, de quase cinco meses. Leia Também: Criadora de vestido de noiva de Kate Middleton deixa Alexander McQueen