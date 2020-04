A princesa Martha Louise da Noruega celebrou o 15.º aniversário da filha Leah Isadora, esta quinta-feira, 9 de abril. Uma data particularmente difícil uma vez que é o primeiro aniversário da menina sem o pai, Ari Behn, que morreu no Natal do ano passado.

Ainda assim, a princesa da Noruega não deixou de assinalar a data, sem esquecer o ex-marido.

De acordo com a imprensa internacional, Martha Louise, de 48 anos, partilhou uma série de fotografias no Instagram e desejou publicamente um feliz aniversário à filha do meio, reconhecendo que esta seria uma celebração "agridoce".

"Feliz 15.º aniversário, minha maravilhosa Leah. És uma jovem incrível, engraçada, gentil, bonita e graciosa, com uma cabeça inteligente. És definitivamente a pessoa mais organizada da família - pela qual sou eternamente grata - e tens o dom de artista do teu pai, que se expressa através das lindas mensagens das maquilhagens", começou por escrever.

Acrescentando de seguida: "E embora este dia seja agridoce por várias razões, aproveita ao máximo e permanece fiel às tuas emoções. Continuas a inspirar-me todos os dias, querida. Estou tão orgulhosa de ti. Amo-te com todo o meu coração".

Recorde-se que Martha Louise e Ari Behn estiveram casadas durante 15 anos. A união chegou ao fim em 2016, mas o divórcio só foi oficializado em 2017. Além de Leah, são ainda pais de Maud Angelica, de 16 anos, e Emma Tallulah, de 11.

