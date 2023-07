A princesa Charlene do Mónaco reapareceu ao lado do marido esta terça-feira, dia 18 de julho, depois de a imprensa estrangeira ter começado a especular sobre a possibilidade de nova crise no casamento com o príncipe Alberto.

Após uma altura em que se apresentava com regularidade ao lado da restante família Grimaldi nos eventos do Principado, que este ano assinala os 100 anos do nascimento do príncipe Rainier, este mês Charlene deixou de estar presente, o que levantou rumores de um possível distanciamento entre os dois.

Esta ideia tomou mais força após as declarações recentes do soberano monegasco ao jornal francês 'Le Fígaro' sobre o despedimento de vários colaboradores, uma medida tomada no seguimento de ter sofrido graves acusações de corrupção em 2021. Em entrevista, Alberto salientou que as irmãs, as princesas Carolina e Stephanie, foram consultadas para esta tomada de decisão, mas não fez qualquer menção à mulher, dando a entender que a opinião de Charlene não foi pedida.

Agora, o casal acalmou novamente os rumores ao aparecerem juntos durante a exibição do filme 'Mandela, long walk to freedom, após a qual posaram ao lado de uma das filhas do ex-presidente da África do Sul, a diplomata Zenani Mandela-Dlamini. Apesar de o evento ter acontecida na noite de terça-feira, a Casa Real só partilhou as imagens esta quinta-feira, dia 20.