A princesa Beatrice foi um dos membros da família real britânica a assistir à cerimónia de homenagem ao avô, o príncipe Filipe, que morreu em abril do ano passado.

Para a ocasião, a neta da rainha Isabel II reciclou um elegante vestido da Nonoo Lyon, combinando-o com uns sapatos de Gianvito Ross.

Sem dúvida que foi o acessório de cabelo que mais se destacou, com detalhes florais.

Como explica a revista Hello!, à semelhança do uso de outfits de cor preta, o uso de acessórios a cobrir a cara é aceite como um sinal de respeito e luto por um ente querido.

No âmbito da tradição real, os véus pretos eram apenas usados no funeral de um soberano, como a rainha, a sua mãe, e a princesa Margarida usaram no funeral do rei George VI em 1952.

Ainda assim, a cerimónia em homenagem ao príncipe Filipe não era um funeral, nem se tratava de um soberano, pormenores que Beatrice decidiu 'ignorar'.

