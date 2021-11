A princesa Beatrice e o marido, Edoardo Mapelli Mozzi, desfrutaram de um programa a dois em Londres, na noite de terça-feira.

Segundo a revista Hello, o casal marcou presença no lançamento do livro 'Weeks to Feeling Great', de Gabriela Peacock, uma amiga de ambos.

Em casa ficou Sienna, a filha bebé que está prestes a completar dois meses.

