A princesa Beatrice foi 'apanhada' às compras juntamente com o marido, Edoardo Mapelli Mozzi, esta terça-feira, dia 24, conforme noticia o jornal britânico Daily Mail.

O casal, que atualmente vive no apartamento de Beatrice no Palácio de St James, foi fotografado a andar na rua com as compras na mão, antes de entrar no seu carro.

Beatrice, de 32 anos, optou por um visual bastante simples e descontraído para a ocasião, conforme se pode ver pelas imagens publicadas pelo jornal.

Os dois mostram assim o seu lado mais simples, longe de todos os preceitos da realeza.

Leia Também: Princesa Beatrice aposta em vestido preto de veludo para saída à noite