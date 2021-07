A rainha Isabel continua a digressão pela Escócia - a primeira desde que perdeu o marido, príncipe Filipe - e no terceiro dia de visita contou com uma companhia especial. A filha, princesa Ana, juntou-se à monarca para conhecerem o centro The Children’s Wood Project, em Glasgow.

Esta quarta-feira, dia 30, a dupla visitou o centro e ficou a conhecer as diversas atividades ao ar livre que esta promove. Seguiu-se a visita a uma escola primária.

Nas duas ocasiões, a rainha e a filha conversaram com pessoas associadas a ambas as instituições sobre o impacto da pandemia da Covid-19.

E foi desta forma que a rainha Isabel II fechou a sua agenda oficial do mês de junho. Veja as imagens na galeria.

