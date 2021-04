A princesa Ana e o marido, vice-almirante Timothy Laurence, fizeram este domingo, 25 de abril, uma rara aparição pública.

A propósito do Dia Anzac, o casal marcou presença nas comemorações desta data, especialmente simbólica na Austrália e na Nova Zelândia e que homenageia os soldados mortos durante a Primeira Guerra Mundial.

O evento em causa tomou lugar na Abadia de Westminster, em Londres, e a filha da rainha Isabel II fez-se notar com um elegante visual em roxo. Veja as imagens do momento solene na galeria.

