Angela Levin deu uma entrevista à 'talkRADIO' onde explicou como o príncipe Carlos está a planear "dispensar" Harry e Meghan Markle no âmbito da restruturação da realeza britânica.

A especialista nota que o herdeiro ao trono irá continuar a defender esta sua posição mesmo contra a opinião da mãe, a rainha Isabel II, que acredita que a família dever-se-á manter com a mesma estrutura de forma a evitar grandes mudanças.

"O príncipe Carlos queria há muito tempo fazer cortes na monarquia para poupar dinheiro e para que as pessoas valessem aquilo que recebem dos contribuintes", afirmou.

"Acredito que poderá ser quando o Harry e a Meghan forem dispensados enquanto membros da família real", notou.

Levin afirmou igualmente que a partir de agora o príncipe Carlos deverá marcar presença em mais eventos públicos.

