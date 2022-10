Carlos Samora fez uma homenagem ao primo, Rogério Samora, esta sexta-feira, 28 de outubro, dia em que se estivesse vivo, o ator completaria 63 anos.

"Fisicamente não estás connosco, mas estás e estarás sempre nos nossos corações", escreve Carlos.

"És uma estrela que hoje brilha no céu e que durante tantos anos brilhou nos palcos e nos ecrãs do cinema e da televisão. Estrela que olhamos com imenso carinho e muita SAUDADE. Que estejas em paz junto dos nossos, olha por nós", diz ainda.

"Prometi a mim mesmo que não permitiria que jamais fosses esquecido. 'RECEBE' beijos e abraços de todos nós", completa.

Recorde-se que Rogério Samora morreu em julho de 2021, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória.

