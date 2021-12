Depois de ter quebrado o silêncio e reagido à morte de Rogério Samora no Facebook - onde, aliás, partilhou sempre todas as informações sobre o ator -, Carlos Samora voltou à rede social para lembrar uma 'tradição'.

"Dia (149). 'Miúdo', hoje era dia de vires jantar cá a casa para celebrarmos mais um aniversário do Carlos Rui Samora Samora [filho de Carlos Samora] e contares as tuas histórias para nos animar", começou por escrever esta quinta-feira, 16 de dezembro.

"Rogério, ainda agora nos deixaste e já temos saudades destes momentos", completou.

De recordar que Rogério Samora morreu esta quarta-feira, 15 de dezembro, aos 62 anos. Os últimos meses de vida do ator foram de luta, depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações da novela 'Amor Amor', da SIC, em julho. O funeral do ator realiza-se este sábado, 18 de dezembro.

