Um homem de 30 anos que foi detido esta quarta-feira, 17 de julho, em Águilas, Murcia, depois de profanar a campa do próprio irmão, tendo como objetivo levar o crânio do mesmo, é primo de Georgina Rodríguez.

Quem o contou foi a mãe do detido numa entrevista na qual revelou que o filho tem problemas de ordem mental.

"O Abraham e a Georgina são primos", afirmou a mulher ao El Español, notando que Ana María Hernández, mãe de Gio, é irmã de Antonio Hernández, pai do homem detido.

A entrevistada refere que a "família está mal" e assoberbada com tudo o que se passou tendo já pedido, inclusive, ajuda médica.

"O meu filho é uma pessoa que não está bem da cabeça: tem uma incapacidade de 95%", esclareceu, afirmando que foi diagnosticado com "esquizofrenia paranoide" e que tem "antecedentes de consumo de cannabis e heroína (de forma esporádica)".

A busca pelo crânio continua, refere ainda a imprensa espanhola: "Os irmãos estão à procura da cabeça no terreno da família e ainda não conseguiram encontrá-la. Inclusive perguntaram ao Abraham, mas este referiu que não se lembra onde a deixou".

Terá sido a mãe do homem que alertou as autoridades, depois do filho lhe ter enviado um vídeo da campa: "O Abraham tem uma depressão muito grande porque não superou a morte do irmão e queria protegê-lo", sublinha.

"O meu filho perdeu-se com a morte dele", completa, garantindo que os dois eram muito próximos.

