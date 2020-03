María Teresa of Bourbon-Parma morreu vítima do novo coronavírus, adianta a revista Hola. A princesa, que era prima do rei Felipe de Espanha, faleceu aos 86 anos esta quinta-feira, dia 26 de março, em Paris.

A sua partida foi anunciada pelo irmão mais novo, o príncipe Sixto Henry of Bourbon-Parma.

"Sua alteza real comunica que na tarde de quinta-feira, 26 de março, 2020, a sua irmã María Teresa de Borbón Parma e Borbón Busset, vítima do novo coronavírus, morreu em Paris aos 86 anos de idade", lê-se num comunicado. "Don Sixto Enrique lamenta muito e pede as orações pelo eterno descanso da irmã", acrescenta-se, referindo-se igualmente que o funeral realizou-se ontem, dia 27 de março.

