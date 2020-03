Esta semana, no âmbito do comunicado que o porta-voz da Clarence House fez relativamente ao estado de saúde do príncipe Carlos, no qual se confirmou que tinha sido diagnosticado com Covid-19, foi igualmente notado que não se tinha conhecimento de quem fora a fonte de transmissão do vírus.

Uma vez que alguns dias antes tinha sido revelado que o príncipe Alberto do Mónaco também testou positivo para o novo coronavírus, não demorou muito até que surgissem rumores que diziam que Alberto teria transmitido a Carlos o vírus.

O motivo? O facto dos dois terem estado no mesmo evento, o WaterAid, em Londres, acontecido no dia 10 de março.

Ora, numa entrevista a uma estação de rádio francesa, o príncipe do Mónaco negou os rumores, dando conta que nem sequer se sentaram juntos.

"Cumprimentamo-nos de longe, cada um de nós estava em lados opostos da mesa", garantiu, conforme evidencia o Huffington Post. "Nunca lhe dei um aperto de mão", realçou, acrescentando que muitas pessoas estavam presentes no evento, pelo que poderá ter sido qualquer uma delas.

