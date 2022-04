A barriguinha de Hilaria Baldwin já se nota, e bem, como a mulher de Alec Baldwin mostrou aos seguidores da sua página de Instagram.

A preparar-se para ser mãe pela sétima vez, Hilaria exibiu a barriguinha nas recentes imagens que publicou nas stories da sua página de Instagram, esta segunda-feira, como relata o Page Six.

"A começar a aparecer", pode ler-se nas imagens onde aparece a acariciar a barriga de grávida.

De recordar que Hilaria, de 38 anos, já é mãe de Carmen, de oito anos, Rafael, de seis, Leonardo, de cinco, Romeo, de três, Eduardo, de um, e Lúcia, de nove meses, fruto do casamento com Alec Baldwin. O ator é também pai de Ireland, de 26 anos, da união anterior com Kim Basinger.

Leia Também: Mulher de Alec Baldwin diz como se sente com a 7.ª gravidez