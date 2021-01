Quase a ser mãe pela primeira vez, Helena Coelho partilhou com os seguidores da sua página de Instagram uma experiência única.

"Fiz hoje uma ecografia 4D/5D e é uma experiência tão gira! Mal comecei a ver algumas imagens, não consegui conter um mega sorrisão e aquelas lágrimas marotas de quem está (a pouco e pouco) a aperceber-se que isto é tudo real", começou por escrever, esta sexta-feira, 22 de janeiro.

"Já falta pouco para conhecer pessoalmente este ser tão especial e pequenino, mas claramente quis imitar a minha foto de perfil do Instagram e complicar-nos a vida na hora de ver a carinha", acrescentou de seguida a futura mamã, que para completar as suas palavras partilhou ainda duas imagens, uma sua e outra do bebé ainda dentro da 'barriguinha'.

"Depois desta ecografia, confirma-se: é... UM SER HUMANO. Eu e o Paulo Teixeira [companheiro da apresentadora e pai da criança] continuamos firmes e fortes sem curiosidade em saber se é menino ou menina, e isso foi super fácil de respeitar nesta ecografia também", disse.

Veja abaixo a publicação na íntegra:

