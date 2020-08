Ben Affleck terá vivido um aniversário inesquecível, pelo menos é o que nos dá a entender as recentes imagens captadas pelos paparazzi.

O ator completou 48 anos no dia 15 de agosto e passou o dia com a namorada, Ana de Armas. Aliás, o casal foi visto durante um passeio na nova mota do ator, da marca BMW, que pode até ter sido um presente da namorada, como especula o Daily Mail.

Ambos pareciam estar muito entusiasmados durante o passeio por Brentwood com capacetes verdes a combinar

