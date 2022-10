O programa de maior sucesso no percurso recente da RTP1, o 'Preço Certo', celebra 20 anos de existência. A data é especial e será por isso assinalada com uma emissão única do formato.

De acordo com o canal 1, "este dia de grande festa" será marcado na próxima segunda-feira, dia 31 de outubro, com uma emissão em direto a partir de Anadia.

"Fernando Mendes [apresentador] promete um programa com muita diversão, humor e boa-disposição", refere o comunicado enviado às redações, que revela ainda o horário, igualmente especial, da emissão. 'Preço Certo' irá para o ar às 21h00, depois do 'Telejornal'.

Entre os convidados que vão animar o formato estão nomes como Quim Barreiros, Augusto Canário, Luís Trigacheiro e os Toka&Dança.

