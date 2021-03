Esta quarta-feira, dia 17, João Paulo Sousa abriu o coração num desabafo aos seguidores numa publicação que surge na sequência de ter ouvido uma frase que o "tocou" particularmente.

"Apanhado a sonhar. Hoje ouvi esta frase e tocou-me: 'nós estamos onde devemos estar!'. Precisava de ouvir isto! Precisava de me relembrar que devemos dar valor a tudo o que conquistamos, todas as dificuldades que ultrapassamos e continuar a criar um futuro melhor sem nos esquecermos de apreciar o presente", escreveu.

As palavras do apresentador surgem na legenda de uma imagem em que surge no programa 'Domingão Especial', da SIC.

