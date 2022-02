As publicações continuam a surgir nas redes sociais com o objetivo de dar força a Mariama Barbosa. A apresentadora revelou publicamente que foi diagnosticada com um tumor maligno no estômago e tem recebido o apoio dos fãs, colegas e amigos.

Lúcia Garcia, por exemplo, foi uma das caras conhecidas que não tardaram a usar o Instagram para mostrar o seu apoio à apresentadora.

"Que o Instagram/redes sociais sirvam para o mais importante nesta vida, pedir muito amor, fé e força pela pessoa com o melhor [coração] do mundo", começou por escrever.

"Ela é única e muito especial para mim, amiga e boa profissional, mas agora precisa da nossa corrente de força para ultrapassar esta fase da vida!! Meu amor, vamos todos torcer por ti. Fé!!! Sempre muita fé e muito pow pow pow!!!

Nós todos amamos-te muito!!! Vais rebentar com ele", rematou.

