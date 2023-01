Daniel Oliveira está hoje, segunda-feira, 30 de janeiro, de parabéns. O comunicador e diretor de programas da SIC completa 42 anos de vida.

Através da sua conta oficial de Instagram, Daniel revelou os detalhes deste dia especial.

A praia foi o local escolhido para carregar baterias e divertir-se com a mulher, Andreia Rodrigues, e as duas filhas do casal, Alice e Inês.



© Reprodução Instagram/ Daniel Oliveira

Mais tarde, a celebração continuou com um bolo de aniversário encantador e no qual surgiram representados todos os elementos da família. Daniel, Andreia, as filhas e os dois 'patudos' da casa.

