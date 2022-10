Helena Patrício supreendeu ao utilizar um decote acentuado na emissão de terça-feira, 11 de outubro, do 'Extra do Big Brother'. Horas mais tarde, a comentadora reagiu a alguns dos comentários de espectadores com que se cruzou nas redes sociais.

"Saí do escritório hoje à tarde e deparei-me com o povo escandalizado a propósito do meu decote", começou por dizer.

"Permitam-se usar o que bem entenderem! A tua condição física não te define", acrescentou.



© Instagram/Helena Patrício

