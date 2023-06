Os portugueses receberam com muito entusiasmo a notícia da construção da futura casa de Cristiano Ronaldo e da família em Cascais, mais precisamente na Quinta da Marinha, mas a verdade é que a possibilidade de o jogador vir a morar nesta residência é, cada vez mais, remota.

Segundo conta o tabloide espanhol Look, o craque está desiludido com a forma como esta construção tem corrido, com a falta de privacidade a ser, desde logo, um problema.

O meio de comunicação espanhol começa por lembrar que a casa já foi filmada em duas situações: uma delas por Lili Caneças, que mostrou o exterior da casa e o estado das obras; e a segunda pelo influenciador brasileiro MC Ryan, que conseguiu mesmo entrar e mostrar ao detalhe as várias divisões.

Para além disto, o prazo inicial de finalização da obra era julho de 2023, ou seja, este mês, o que já é certo que não irá acontecer. O Look conseguiu mesmo chegar à fala com alguns futuros vizinhos de Ronaldo, que garantem que a construção precisa de, pelo menos, mais um ano para ficar concluída. "A casa é tão grande que parece um hospital. A minha rua está fechada há meses, o meu jardim cheio de poeira. Tudo por causa da 'pirâmide' do Faraó Ronaldo", fez notar um morador da Quinta da Marinha, citado pelo tabloide.

A mesma fonte conta ainda que o campo de golfe do hotel The Oitavos era um desejo de Ronaldo, de forma a aumentar o terreno e a privacidade do mesmo, mas a proposta feita pelo craque não foi aceite pela família Champalimaud, que é dona desta unidade hoteleira.

Por fim, e não menos importante, está a pesar a questão do orçamento. Embora dinheiro não falte a Cristiano Ronaldo, o jogador está insatisfeito com o facto de o montante para a finalização da obra continuar a aumentar, explica o tabloide.

