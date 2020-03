Sem dúvida que uma das imagens de marca de Post Malone são as várias tatuagens que tem na cara. Abordando precisamente o assunto, o rapper de 24 anos, explicou numa entrevista à revista GQ o que poderá estar na origem destes desenhos.

“Eu sou feio para c*****o”, afirmou. “Estas tatuagens talvez venham de uma insegurança, eu não gosto da minha aparência”, confessou.

A ideia do rapper é que as tatuagens chamem a atenção de forma a que as pessoas não reparem no seu resto.

Entre os desenhos estão, por exemplo, as frases 'stay away' ('fica longe') e 'always tired' ('sempre cansado').

Leia Também: Post Malone fez uma nova tatuagem no rosto. Veja o antes e depois