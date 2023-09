Keanu Reeves é um dos artistas mais amados em Hollywood. Com milhões de fãs em todo o mundo, o ator ficou 'eternizado' com grandes filmes como 'Speed', 'The Matrix' e 'John Wick'. Contudo, há mais curiosidades sobre o artista que vale a pena saber.

Sabia, por exemplo, que o ator tem ascendência portuguesa do lado do pai? E que há uma teoria da conspiração que acredita que é imortal?

Na galeria ficará a par de 23 curiosidades sobre Keanu Reeves que hoje está de parabéns.

Leia Também: 24 celebridades sem um 'pingo' de maquilhagem na pele