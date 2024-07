A noite desta segunda-feira, 1 de julho, foi de grandes emoções para os adeptos portugueses. O jogo da seleção nacional frente à Eslovénia foi de sofrimento, sendo que o seu desfecho aconteceu nos penáltis, tendo Portugal levado a melhor (3-0).

Diogo Costa foi o homem do jogo ao ter defendido três penáltis, levando desta forma a equipa das quinas aos quartos de final do Euro'2024.

Vários famosos celebraram a vitória e teceram os mais diversos elogios ao guarda redes português.

Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, partilhou uma imagem do jogador a chorar após ter falhado um penálti, referindo: "Só Deus, só Deus, a tua dor e a nossa, mas tu só mostras cada vez mais a pessoa maravilhosa e o grande homem e profissional que és. Orgulho da minha vida".

Rita Ferro Rodrigues elogiou uma atitude de Diogo Costa antes do jogo. "'Diogo, deixa-me sentir a tua luva', pedia o Lucas, 9 anos e baixa visão, ao guarda redes Diogo no jogo de preparação para o Europeu, há umas semanas, em Aveiro. Sentir, para perceber e acreditar. E viver!

Hoje fomos todos Lucas, a sentir as luvas do Diogo. Exatamente 20 anos depois do Ricardo nos ter deslumbrado contra a Inglaterra, a defender de mãos nuas e tanta alma... aqueles penáltis. Eu sei que é só futebol, mas é muito mais do que isso. É mágico".

Destacando o momento de maior fragilidade de Ronaldo, Cristina Ferreira afirmou: "Os sapatos mais difíceis do mundo"

"PODEMOS CANONIZAR ESTE HOMEM??? Vamos casar Diogo?!", comentou Filomena Cautela referindo-se a Diogo Costa.

"A alma saiu-me do corpo", disse por seu turno Ana Garcia Martins.

Assim como Sílvia Alberto ao dizer: "110min de sufoco para poder ver o Diogo Costa a arrumar o assunto e sem discussão. Uaauuu! Parabéns Portugal! Esta fica para a história"

Mónica Sintra mostrou-se solidária com Ronaldo:

"Até ao fim. 'Acreditar' na vida é algo que instituí desde muito cedo na minha vida. Até ao fim. Até ao último segundo, tudo pode mudar e temos sempre de acreditar em nós e nas nossas capacidades. Ver o Cristiano a chorar em pleno relvado arrepiou-me. Mas sei-lo como alguém que também acredita. Que luta. E, principalmente, que conquista. Parabéns, Portugal! Vamos em frente".

Já Nilton brincou: "Na mesma semana António Costa vai para a Europa e o Diogo Costa mantém-nos na Europa":

