O Palácio de Buckingham anunciou que Carlos III sofre de cancro mas do comunicado, divulgado esta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, foram ocultados alguns detalhes relevantes.

"Os exames de diagnóstico subsequentes identificaram um tipo de cancro", começa por referir a nota em causa, não especificando assim qual é, ao certo, a doença contra a qual luta o monarca.

A nota foi, como não podia deixar de ser, dissecada pela imprensa britânica e diz-se que ao não ser revelado o tipo de cancro houve uma tentativa de evitar especulação em torno do prognóstico e do tratamento, refere o Mirror.

O jornal sublinha que Carlos III sempre se mostrou disponível para falar abertamente sobre a sua saúde, até para ajudar a sensibilizar os cidadãos para os problemas com que foi confrontado. Ainda recentemente, com a operação à próstata, Carlos levou a um aumento do número de pessoas que visitaram páginas sobre problemas neste orgão.

Vale lembrar que Carlos iniciou os tratamentos hoje, dia 5 de fevereiro, e irá ficar temporariamente afastado dos seus compromissos oficiais.

