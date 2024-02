"Durante a recente intervenção hospitalar do rei devido a um aumento benigno da próstata, foi detectado um outro problema preocupante. Os exames de diagnóstico subsequentes identificaram um tipo de cancro". Foi com estas palavras que o Palácio de Buckingham deixou o mundo em choque.

A notícia correu os 'quatro cantos' do planeta e de imediato todos os olhares foram depositados sobre o Reino Unido.

Até ao momento sabe-se apenas que Carlos III tem cancro (sendo que o mesmo ainda não foi especificado) e que os tratamentos foram iniciados hoje, dia 5 de fevereiro.

As informações, embora poucas, foram suficientes para tornar o tema o grande destaque das primeiras páginas dos jornais do dia seguinte.

Ao final da noite foram divulgadas as manchetes e as imagens escolhidas pelos principais meios de comunicação britânicos. "O rei tem cancro", escreve o The Daily Telegraph, as mesmas três palavras escolhidas pelo The Times.

"Cancro do rei causa choque" é o título do Daily Mirror, com o The Sun a optar pela frase "rei: 'eu tenho cancro'".

O The Guardian, mais discreto, entrega metade da primeira página ao rei Carlos, com a metade restante a ficar por conta de Taylor Swift, que "fez história como mulher a dominar os Grammy".

Percorra a galeria para ver as primeiras páginas dos principais jornais britânicos neste momento marcante.

