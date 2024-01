Foi com apenas algumas horas de diferença que se fizeram os comunicados relativamente ao estado de saúde do rei Carlos III e da princesa Kate Middleton na passada semana.

Desta forma, duas horas depois de se informar que a princesa de Gales ir-se-ia submeter a uma operação abdominal, eis que se soube que o monarca iria ser tratado a um problema na próstata.

"Era importante [para o rei Carlos III] ser mais aberto sobre isto, de outra forma, as pessoas pensariam o pior", informou uma fonte do palácio à publicação.

Enquanto soberano, a saúde de Carlos III é muito importante. Para além disso, o anúncio do seu diagnóstico teve um importante impacto: houve um aumento de 1000% nas buscas sobre problemas da próstata no website do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido.

No caso de Kate, esta optou pela discrição, uma vez que queria manter "a maior normalidade" possível para os filhos - o príncipe George, de 10 anos, a princesa Charlotte, de oito e o príncipe Louis, de cinco.

Note-se que o tratamento de Carlos III irá acontecer esta semana.

