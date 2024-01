A Casa Real da Dinamarca confirmou esta quinta-feira, dia 11 de janeiro, que o príncipe Joaquim irá assistir à proclamação do irmão, o príncipe Joaquim. No entanto, a sua mulher, a princesa Marie, permanecerá nos Estados Unidos, para onde se mudaram há alguns meses, com os filhos.

O motivo pelo qual esta decisão foi tomada não tem que ver com a tensão familiar existente entre os irmãos - que se acentuou há cerca de um ano e meio após a rainha Margarida ter decidido retirar os títulos aos filhos do príncipe Joaquim - mas sim com uma questão protocolar.

Segundo o jornal Billedbladet, a abdicação e a subsequente proclamação constituem uma cerimónia formal e não familiar. Assim, o príncipe Joaquim deverá comparecer porque desempenha uma função constitucional no Estado. É um dos membros da família real que pode exercer a função de regente na ausência do monarca.

Já a sua mulher, se permanecesse no evento, seria por uma questão meramente familiar, o que neste caso não se justifica.

