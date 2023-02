"Pornografia gratuita". Estas foram as primeiras palavras que Rui Santos usou na legenda de uma fotografia atrevida que publicou no Instagram, onde se mostrou na companhia do seu gato.

"Adoro este ser maravilhoso", acrescentou, referindo-se ao animal de estimação.

O ator, de 45 anos, posou com o gato ao colo e o facto de estar sem roupa não passou despercebido.

"Que lindos gatos", pode ler-se entre as reações à imagem.

