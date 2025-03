Raquel Janeiro e Miguel Mimoso, mais conhecidos por Explorerssaurus, estão à espera do primeiro filho e tem partilhado essa 'viagem' com os seguidores de Instagram.

Esta sexta-feira, um dia antes de se assinalar o Dia da Mulher, o casal partilhou mais uma romântica fotografia na qual se pode ver Raquel com o que parece um lençol esvoaçante e sombra do seu corpo a ser beijado pelo marido, Miguel.

Na legenda, escreveram: "Por trás de cada mulher forte está ela mesma e o seu passado - as lições, as lutas e as vitórias que a moldaram. Ao lado de cada mulher forte está um(a) companheiro(a) que reconhece o seu valor e a honra com respeito e carinho".

E concluíram, referindo-se à gravidez: "Dentro de cada mulher forte está a próxima geração, a crescer com o amor e a força que ela carrega. E quando os três se unem - passado, presente e futuro - não há limites para o que juntos podem alcançar".

Ora veja a partilha.

De recordar que Raquel e Miguel deram o nó em setembro de 2022. Em outubro do ano passado, o casal anunciou que estavam à espera do primeiro filho.

