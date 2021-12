Kate Middleton tornou-se membro sénior da realeza britânica em 2011, quando trocou alianças com o príncipe William, e desde então que se dedica inteiramente às funções enquanto duquesa de Cambrige e futura rainha consorte.

Neste sentido, abdicou de alguns hábitos que mantinha até então e o Natal é um exemplo. Desde que se casou que Kate Middleton começou a cumprir as tradições da família real, estando presente nas celebrações que acontecem em Sandringham, sendo raras as vezes em que passou a data com os seus familiares diretos.

De acordo com a explicação que a especialista em realeza Danielle Stacey deu à revista Hello, o facto de Kate passar todos os Natais com a família do marido deve-se, sobretudo, aos compromissos oficiais que tem nesta época.

Enquanto futura rainha consorte, são várias as ocasiões às quais não pode faltar.

Por outro lado, já aconteceu os familiares de Kate Middleton se juntarem à família real para passar as festividades.

Este ano, o Natal da realeza será marcado pelo regresso a Sandringham, depois de, em 2020, a família se ter dividido devido às medidas de combate à Covid-19. Este será também o primeiro ano em que a data é passada sem o marido da rainha, príncipe Filipe, que morreu em abril.

