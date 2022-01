Foi na passada semana que a infanta Cristina ficou no centro de uma polémica depois de uma revista divulgar imagens do marido, Iñaki Urdangarín, de mãos dadas com uma colega de trabalho. As fotografias revelaram-se a gota de água no casamento de 24 anos, tendo a separação sido anunciada esta segunda-feira.

O antigo desportista foi visto em público logo após a publicação das imagens assim como a amante, a advogada Ainhoa Armentia. Contudo, a infanta Cristina permanece discreta e sem aparecer.

Por onde e com quem tem estado? A imprensa espanhola revelou que viajou para Madrid um dia antes da revista divulgar as fotos e foi no palácio da Zarzuela, em Madrid, na companhia da mãe, que permaneceu até sexta-feira, dia 21.

Regressou depois a Genebra, onde vive, e pensa-se que esteja a planear viajar Abu Dhabi para visitar o pai.

