Esta segunda-feira, dia 11, permaneceu em grande destaque na imprensa o caso de Valentina, uma menina de 9 anos que foi assassinada pelo pai e pela madrasta no domingo. O crime aconteceu na zona de Peniche e é por lá que vários meios de comunicação têm marcado presença enquanto surgem novos detalhes sobre o caso.

No decorrer da investigação, um habitante da zona decidiu prestar declarações a um canal de informação nacional e fez-se notar com uma couve no lugar das máscaras faciais aconselhadas pela DGS no combate à Covid-19.

As imagens rapidamente viraram meme nas redes sociais e Eduardo Madeira, que primeiramente se mostrou bastante abalado com a história de Valentina, não deixou de apreciar o humor do indivíduo.

"Um indivíduo em Peniche decidiu dar uma entrevista a um canal com uma couve a fazer de máscara e arrancou depois de automóvel e com a couve. Por muito que se faça humor nada bate isto. E isto é a realidade. Estou fascinado", afirmou nas suas redes sociais.

