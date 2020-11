Uma das mais recentes entrevistas de Rui Unas foi ao Dr. Fernando Nobre. Esta foi uma conversa que acabou por dar o que falar tendo em conta a controversa opinião do entrevistado em relação à Covid-19. Tendo partilhado um excerto da entrevista no Instagram, o qual acabou por se revelar bastante polémica, mais tarde o comunicador acabou por eliminar esta publicação, mostrando a sua posição quanto ao assunto.

"Ponderei muito antes de retirar do IG o pedaço da entrevista com o Dr Fernando Nobre onde ele afirma que 'não há infectados assintomáticos' de Covid", começa por contextualizar.

"Foi com choque e surpresa que o ouvi a negar o que as entidades oficiais nos apresentam como verdade. Isolei esse momento para auscultar a opinião de quem me acompanha e inadvertidamente acabo por estar associado e promover um 'negacionismo' perigoso, demasiado perigoso sobretudo nesta fase", reflete.

"A verdade é que eu não sei. Não sei o bastante para ter uma posição (não confundir com uma opinião) sobre esta matéria. Não sou cientista, não sou médico, sou um cidadão que tem alguma visibilidade e tenho absoluta noção da responsabilidade que isso acarreta. Por isso, com toda a humildade, retiro este segmento das minhas redes (a entrevista completa continua a estar disponível no Youtube, porque a verdade é que este Dr tem esta opinião e não quero censura-la)", adianta.

Por fim, completa: "Em consciência não posso ser veículo fácil de promoção de algo que eu não sei se é verdade e pode ser motivador de comportamentos de risco para a sociedade".

