Rui Unas é uma das figuras públicas mais animadas e parece que esta característica foi herdada pelos seus dois filhos. Prova disso foi um vídeo que o humorista partilhou com os seus seguidores do Instagram no qual faz uma brincadeira com os rapazes.

"Somos uma família normal", brincou o comediante na legenda da publicação acrescentando através de uma hashtag que o "o seu trabalho estava feito".

Rui é pai de André e Rafael, ambos frutos do seu relacionamento com Hanna.

Veja o momento.

