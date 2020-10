Elton John contou recentemente que, no passado, chegou a rejeitar um inesperado pedido de casamento de Liza Minnelli. A proposta, totalmente recusável para o cantor, terá sido feita durante uma festa numa lendária discoteca de Nova Iorque nos anos de 1970 - o Studio 54.

Elton John conta que a grande maioria dos presentes na festa estavam sob o efeito de cocaína, mas garante que estava sóbrio o suficiente para rejeitar a proposta de Liza.

“Havia um espaço no andar de baixo que tinha máquinas de pinball com linhas e linhas de coca e lá vias pessoas de todos os géneros, de políticos a dançarinos de ballet, de atores a cantores. Todos consumiam linhas de cocaína", revela o músico, atualmente com 73 anos.

E foi precisamente nesse local que Liza Minnelli o pediu em casamento. "Ela perguntou: ‘Queres casar comigo?’ Nesse momento, quebrei o recorde dos 100 metros de velocidade e fui embora", garante.

Elton John é atualmente casado com David Furnish.

Leia Também: Elton John homenageado em nova boneca Barbie